Multes de fins a 300 euros per donar menjar a gats a la Seu

Només podran donar-los aliment les entitats animalistes || Per lluitar contra la presència d’animals abandonats al carrer

L’ajuntament de la Seu d’Urgell imposarà sancions de fins a 300 euros als veïns que alimentin els gats de carrer per lluitar contra la presència d’animals abandonats a la via pública. Per fer-ho, ha decidit regular la possibilitat de donar-los aliment. La nova ordenança municipal, que regula la tinença i protecció dels animals, estableix que tan sols podran fer-ho “les persones autoritzades expressament per l’ajuntament, en el cas de colònies controlades específicament”, que són les entitats animalistes del municipi que treballen en les campanyes d’esterilització d’animals, com per exemple l’Associació pels Animals de l’Alt Urgell.L’ajuntament treballa des de fa anys