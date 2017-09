Projecte perquè joves amb discapacitat trobin feina

Càritas ja ocupa vuit persones a l’empresa Nougrapats

Càritas d’Urgell ha posat en marxa un nou projecte per afavorir la inserció laboral i social de joves de l’Alt Urgell amb discapacitat. El llançament l’ha fet amb la contractació de vuit persones de la comarca, amb un contracte de trenta hores setmanals, que des de fa dos mesos formen part de la plantilla de treballadors de l’empresa d’inserció laboral Nougrapats, on realitzen tasques relacionades amb el reciclatge, com ara la recollida i reparació d’objectes de segona mà per a la seua posterior venda a la botiga Grapats que l’entitat té a la Seu; horticultura ecològica, per a la venda en una parada del mercat setmanal de la capital, i també serveis de jardineria i cultiu de plantes aromàtiques.

Per fer possible el projecte, ha estat necessari adequar un espai de 150 metres quadrats a l’actual local central de Nougrapats i, alhora, habilitar un espai com a hort ecològic als terrenys del seminari diocesà de la Seu d’Urgell.



Inversió de 190.000 euros, aportats per Càritas, la Diputació, l’Obra Social de La Caixa i fons Leader

La inversió prevista per al projecte, segons va explicar ahir el director de Càritas d’Urgell, Josep Casanova, és de 189.599 euros. La inversió serà sufragada entre fons propis de Càritas, subvencions Leader, de la Diputació i l’Obra Social de La Caixa.