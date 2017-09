Inicien la variant de Balaguer, que evitarà el pas de prop de 2.000 vehicles pel centre

Tindrà dos quilòmetres i permetrà reduir en nou minuts el trajecte de Lleida al Jussà || El departament de Territori anuncia que demà s’inicien les obres, costaran 3,6 milions i estaran enllestides a l’abril

El departament de Territori i Sostenibilitat iniciarà demà les obres de la ronda de la C-12 a Balaguer, coneguda com a variant del Secà, després que el Govern l’adjudiqués el 2010 a la firma Acsa Sorigué i quedés aparcada per la crisi des d’aleshores. La variant evitarà el pas d’uns 2.000 vehicles diaris pel centre de la capital de la Noguera i donarà continuïtat a l’actual ronda sud. Tindrà una longitud de dos quilòmetres i costarà 3,6 milions d’euros. El secretari general d’Infraestructures, Ricard Font, va apuntar ahir que la via estarà finalitzada el proper mes d’abril (d’aquí a set