Quatre empreses o UTE opten a gestionar els residus del Segrià

Recollida amb contenidors i porta a porta, que s’implantarà abans d’un any

Quatre empreses han presentat ofertes per al concurs sobre la recollida d’escombraries al Segrià, que es farà mitjançant el sistema del porta a porta en vint-i-dos municipis i amb illes de contenidors en quinze més. Es tracta de les unions temporals d’empreses (UTE) de Romero Polo amb Valoriza, GBI Serveis amb Àrids Romà i FCC amb Arnó, que s’han presentat als dos concursos, mentre que Sorigué només ho ha fet per al del porta a porta. Fonts del consell comarcal van apuntar ahir que ara s’obre un termini màxim de dos mesos per valorar les propostes tècniques de les empreses