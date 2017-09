Panells turístics a Agramunt i Balaguer de rutes i productes locals de referència

Balaguer ha iniciat la substitució dels senyals d’informació turística al centre, que s’inclouen al pla de millora d’accessibilitat del turisme cultural al patrimoni de la ciutat i amb l’objectiu de fomentar els desplaçaments a peu entre els visitants i veïns en lloc d’utilitzar els vehicles propis. S’hi instal·laran dos tipus de cartells, uns per promocionar la informació sobre els actius del municipi i altres en els quals es marca la direcció que s’ha de prendre i el temps que s’ha de caminar per arribar a llocs emblemàtics com l’església de Santa Maria, la plaça Mercadal o el Sant Crist. El projecte està subvencionat per la taxa turística.

Per la seua banda, l’ajuntament d’Agramunt treballa en l’elaboració de tres rutes: historicoartística, de l’aigua i de la memòria històrica. En els tres circuits estaran presents les aromes de torró i el xocolate, típics de la població de l’Urgell. L’alcalde, Bernat Solé, va explicar que elaboren el projecte i esperen poder incloure’l al pressupost del 2018.

Segons va afirmar Solé, “senyalitzarem diferents rutes amb els nostres elements destacats”. Va detallar que, “en totes, d’una manera o una altra, el torró i el xocolate tindran presència ja que estan vinculats en la història de la població i hi han d’aparèixer”.