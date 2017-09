Protecció per a les aus en línies elèctriques de l’Urgell

En 17 km de xarxa entre Tàrrega i Mollerussa || Millorarà el servei de 30.490 clients de 44 municipis i evitarà microtalls

Endesa ha invertit 50.000 euros per protegir les setanta torres de la línia elèctrica de 110 kV que uneixen les subestacions de Mollerussa i Tàrrega, un total de disset quilòmetres, per tal de reduir el risc elèctric de les aus i millorar la qualitat del servei a 30.490 clients de quaranta-quatre municipis de les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, el Segrià i l’Urgell, que s’alimenten d’aquestes infraestructures. De fet, l’actuació forma part de les accions de millora que la companyia es va comprometre a executar per garantir el servei elèctric. L’actuació, que s’ha portat a terme en una àrea freqüentada per cigonyes, se centra en la instal·lació de dispositius de material aïllant a les creuetes de les torres per evitar que les aus es col·loquin en punts de la torre on puguin entrar en contacte amb el corrent elèctric, amb el perill que això suposa. S’evita, així, que puguin produir-se incidències que provoquin defectes transitoris a la xarxa percebuts pels clients, com són els microtalls. Els treballs es duen a terme mantenint la tensió de la línia a fi d’evitar “afectacions als clients”, segons va concretar el responsable de les línies d’alta tensió d’Endesa a la zona de Catalunya Oest, Javier Herrera.