Territori i Sostenibilitat invertirà 6 milions en la compra d'un tercer tren per a la línia de la Pobla

Actualitzada 28/09/2017 a les 17:46

L'objectiu és donar cobertura a l’increment de la demanda, ha crescut un 200% els primers sis mesos de 2017

Un dels dos trens de la línia de Lleida-La Pobla de Segur

El departament de Territori i Sostenibilitat invertirà uns 6 milions d’euros en la compra d’un nou tren per a la línia Lleida-la Pobla de Segur, que serà igual als dos que circulen per aquest servei operat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).



El consell d’administració d’FGC ha aprovat aquesta setmana la compra de la nova unitat que donarà cobertura a l’increment de demanda experimentat per la línia, que ha crescut un 200% els primers sis mesos de 2017. Entre gener i juny ha transportat 91.969 usuaris, 61.329 més que el mateix període de l’any anterior.



La nova unitat permetrà FGC disposar de material de reserva o reforç no només per l’augment d’usuaris sinó també per fer front a futures eventualitats derivades de les revisions de cicle mitjà i llarg dels dos trens que ara donen servei a la línia, que obligaran a immobilitzacions més llargues del material. El termini de lliurament del nou tren és de 21 mesos.



El departament de Territori i Sostenibilitat va invertir 9,4 milions en l’adquisició dels dos nous trens, a més de les actuacions que s’han realitzat en les estacions de la línia, d’uns 1,5 milions d’euros, per millorar la megafonia, l’atenció al client i procurar un accés adaptat per a les persones amb mobilitat reduïda.