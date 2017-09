Artesa compra la muntanya d’Antona i potenciarà visites als jaciments

Inversió de 12.000 euros per poder explotar-la i programar noves excavacions

L’ajuntament d’Artesa de Segre ha comprat la muntanya d’Antona per poder explotar-la turísticament, organitzar visites guiades pels jaciments ibèrics i medievals que hi ha a l’entorn i també per promoure noves excavacions en aquest espai. Així ho va explicar ahir l’alcalde, Domènec Sabanés, que va apuntar que han invertit 12.000 euros en aquesta adquisició.Fins ara, la muntanya era d’un particular i havien tingut alguns problemes per poder portar a terme excavacions a Antona, que estan promogudes pel consistori i finançades amb les subvencions del departament de Cultura de la Generalitat. Sabanés va apuntar, en aquest sentit, que a partir de