El Canal d’Urgell ha de reconstruir 1 km de l’Auxiliar a l’enfonsar-se durant la campanya

MARÍA MOLINA 30/09/2017 a les 05:06

Aigües avall de la presa de Sant Llorenç de Montgai, per evitar tancaments per avaries || El Segarra Garrigues proveeix més de 2.000 noves hectàrees aquest any i augmenta el consum respecte al 2016