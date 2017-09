L'ajuntament de Guissona tanca per “dol democràtic”

L’ajuntament de Guissona va tancar ahir a les 11.00 hores l’atenció al públic per “dol democràtic”. Per la seua banda, un helicòpter de la Policia Nacional va sobrevolar Lleida ciutat, presumiblement dins d’operatiu desplegat per l’1-O. Al seu torn, la CUP va celebrar l’acte final de campanya al Teatre Principal i els Mossos van intentar precintar l’escola de música de Mollerussa, encara que no ho van fer perquè hi ha activitats programades.





L’helicòpter de la Policia Nacional que ahir va sobrevolar Lleida. Itmar Fabregat