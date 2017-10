Alt Àneu tramita obrir un hotel rural de luxe de deu habitacions a Bonabé

Promogut per una empresa particular, s’afegeix al previst a Sorpe de quatre estrelles

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’ajuntament d’Alt Àneu ha tret a informació pública el projecte presentat per l’empresa Life Explorer SL per a la rehabilitació de la borda de Socampo i l’accés a la cabana de pastors del Prat de Berrós, al nucli de Bonabé, per convertir la zona en un hotel rural de luxe amb una desena d’habitacions. Segons va explicar l’alcaldessa, Laura Arraut, hi haurà un termini d’un mes per presentar-hi al·legacions. Es tracta d’una edificació enderrocada que els promotors volen reconvertir en un complex hoteler al qual s’accedeixi per la pista d’Alòs d’Isil a Montgarri. Segons Arraut, no hi ha traves importants