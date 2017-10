UP exigeix el retorn d’óssos al seu país d’origen pels danys que causen

També ho reclamen els francesos ja que la gestió de l’espècie “o és incorrecta o no n’hi ha” || Oposició frontal a reintroduir altres espècies salvatges com el llop

El coordinador nacional d’UP, Joan Caball, va assegurar ahir en el balanç anual del sector agrari i ramader que s’ha d’obrir un debat seriós amb el territori on s’ha reintroduït l’ós ja que, ara per ara, la gestió “o és incorrecta o no n’hi ha”. Caball va dir que el “talibanisme” en la reintroducció ha fet que el nombre de plantígrads al Pirineu sigui cada vegada més gran ja que no hi ha un pla per racionalitzar la cria, per la qual cosa és lògic reclamar que es retornin a Eslovènia, igual que succeeix a la zona de l’Arieja francès.