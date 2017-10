Alliberades 30 tortugues mediterrànies a Bovera

Endesa ha participat en el projecte de reintroducció de la tortuga mediterrània a la comarca de les Garrigues, en una zona de la Vall de Bovera. L’associació Trenca, encarregada del projecte, i el Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRAC) han alliberat, per segon any consecutiu, trenta tortugues que viuran en semillibertat a la finca que va ser preparada el 2015 quan es van alliberar 52 exemplars, gràcies a la implicació d’Endesa en aquest projecte.

El principal objectiu és la creació d’un refugi per a la tortuga mediterrània per, conjuntament amb altres projectes similars, augmentar a diferents zones de Catalunya les interconnexions entre les escasses poblacions salvatges que hi ha a Europa occidental. Només se’n troben exemplars en estat salvatge al Principat de Catalunya i a Mallorca.