Aran gestionarà la fauna salvatge el 2018 i vol posar límit als óssos

El Conselh Generau ha negociat el traspàs en aquesta matèria a partir de l’any que ve || El síndic diu que els 40 actuals ja són una quantitat desproporcionada

El síndic d’Aran, Carlos Barrera, va remarcar ahir que la població d’óssos ja ha arribat a la cota màxima al Pirineu, on habiten una quarantena d’exemplars. Així com Unió de Pagesos, Barrera creu que la Generalitat gestiona malament la fauna salvatge (vegeu SEGRE del dia 1) ja que falten estudis per fixar el límit d’animals que poden acollir les comarques de muntanya, en especial Aran i el Sobirà, tenint en compte que els exemplars que hi ha ara es reproduiran any rere any fins a assolir una xifra que veuen desproporcionada. Per aquesta raó, el Conselh intervindrà en l’afer a