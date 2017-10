Condemnat a tres anys i mig de presó per traficar amb amfetamines

Un jove de Balaguer detingut a Osca

L’Audiència d’Osca ha condemnat un lleidatà a tres anys i mig de presó per traficar amb amfetamines i cànnabis. Els fets van ocórrer el maig del 2016 quan l’acusat, un jove de Balaguer de 24 anys, va ser interceptat al seu vehicle a Osca amb diverses substàncies que tenia com a objectiu de vendre a tercers. Concretament, els agents van trobar, amagada a la peça que divideix la part del pilot i el copilot, una bossa amb 101 grams d’amfetamina, amb una riquesa mitjana del 16,67%, així com 0,77 grams de cànnabis i 9,58 grams de resina de cànnabis. La