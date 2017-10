Pediatria dels Pirineus inicia la gestió de l'activitat pediàtrica als Pallars i l'Alta Ribagorça

Actualitzada 04/10/2017 a les 12:27

Té com a soci l'Hospital Sant Joan de Déu, que facilita la formació continuada dels professionals i el seguiment especialitzat dels infants

© Pediatria dels Pirineus inicia la gestió de l'activitat pediàtrica als Pallars i l'Alta Ribagorça Generalitat de Catalunya

Pediatria dels Pirineus, Societat Cooperativa Professional, va iniciar el passat dilluns la seva activitat pediàtrica a les comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça, ampliant així l'activitat que des del 2009 està duent a terme a la comarca de l'Alt Urgell.



L'activitat, encarregada pel Servei Català de la Salut, inclou l'atenció especialitzada de pediatria a l'Hospital del Pallars i l'atenció primària pediàtrica de les quatre Àrees Bàsiques de Salut d’aquestes comarques.



Pediatria dels Pirineus té com a objectiu un model assistencial pediàtric de proximitat, alta resolució i alta accessibilitat, tant pel que fa a l’activitat presencial com no presencial. A més, té com a soci l'Hospital Sant Joan de Déu (HSJD) que facilita la formació continuada dels professionals i el seguiment especialitzat dels nens i nenes en un centre amb alta tecnologia, donant suport a la consulta de casos clínics complexos entre professionals, en format presencial o telemàtic.



El projecte inclou la realització de sessions setmanals de formació amb connexió telemàtica amb la Unitat Maternoinfantil de l’Alt Urgell, així com emprar tots els protocols d’atenció assistencial neonatològics i pediàtrics de l'HSJD.