Adjudicades per les obres del nou accés a l'A-2 a Cervera

Actualitzada 05/10/2017 a les 17:18

Els treballs consisteixen en perllongar l'L-311b i tenen un cost d’un milió d’euros

© Mapa del nou accés de l'A-2 a Cervera. Generalitat de Catalunya

El departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat les obres del perllongament de la carretera l’L-311b fins a l’A-2 a Cervera, per tal de millorar la mobilitat en aquest municipi. Els treballs, amb un import d’1 milió d’euros, permetran dotar el nucli urbà d’una nova connexió amb l’autovia, així com amb l’Eix Transversal i l’L-311 (carretera cap a Guissona). Es preveu que les obres comencin abans de final d’any, amb un termini d’execució de 5 mesos.



Com a conseqüència de la construcció de l’A-2 a l’entorn de Cervera, el traçat de l’L-311b va quedar interromput, de manera que va perdre la connexió amb la resta de la xarxa viària i actualment serveix d’accés a diverses finques de l’entorn. Per donar sortida a aquesta carretera i, a més, dotar d’una nova connexió al municipi amb l’A-2, el departament ha previst el perllongament de l’L-311b fins a l’autovia. La carretera es perllongarà des de l’avinguda de Guissona fins a la rotonda d’accés de l’A-2, que també enllaça amb l’Eix Transversal, i les carreteres L-311 i N-141f (de les Oluges).