Alcarràs acaba el museu de la pagesia per a la Fira del Comerç, el dia 22

L’ajuntament d’Alcarràs ja ultima les obres del que serà el Centre d’Interpretació d’Estris Agrícoles que s’obrirà el dia 22 dins dels actes de celebració de la Fira del Comerç i el Rebost de la població.

Segons la regidora de Patrimoni, Noèlia Díaz, això serà possible gràcies a la col·lecció d’eines de Claudio Gòdia i a d’altres peces propietat de veïns, algunes del segle XVI, que han estat cedides a la població per obrir el museu. El material, que està guardat en un magatzem municipal, s’anirà canviant per renovar les exposicions.

El centre oferirà visites guiades en dies assenyalats i a petició de grups escolars o de visitants.

D’altra banda, Díaz va indicar que l’ajuntament té el compromís del propietari de la finca de Valmanya, on es troba la casa on estiuejava el president de la Generalitat Francesc Macià per reparar la casa, molt degradada, i espera el projecte de reconstrucció.