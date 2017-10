Agramunt aconsella als veïns no beure aigua de l’aixeta per terbolesa

Pel canvi de captació després del tancament del canal d’Urgell || Recomanen usar-la embotellada a les escoles de Primària

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’ajuntament d’Agramunt va publicar ahir al migdia un ban en la seua aplicació mòbil informant els veïns que “en alguns punts del municipi s’observava terbolesa a l’aigua de boca” per la qual cosa recomanava no utilitzar la xarxa pública. L’empresa concessionària del servei, CASSA, va apuntar que treballava per restablir la qualitat del subministrament, encara que aconsellava no beure’n en cas que sortís tèrbola. L’alcalde, Bernat Solé, va assenyalar que “la concessionària està fent el seguiment del problema per solucionar-lo” i va atribuir les causes “al tancament de la captació al canal d’Urgell que obliga a proveir-se del dipòsit de