La Fira del Torró reuneix 80 expositors i 140 parades

Torrons Vicens presentarà a Agramunt les noves varietats || La consellera d’Agricultura inaugura avui el certamen

© Últims preparatius per a la inauguració de la Fira del Torró d’Agramunt, que tindrà lloc avui.

Agramunt ultimava ahir els preparatius per inaugurar avui la 29a edició de la Fira del Torró, que comptarà amb 80 expositors als pavellons i més de 140 parades artesanals al centre. Entre les novetats val a destacar la creació de tallers de cuina per al jovent i l’increment dels tallers infantils, en una carpa que s’ubicarà just al cantó del pavelló multisectorial.

El públic hi podrà trobar des de turrons tradicionals com el d’Agramunt amb IGP fins a les últimes tendències. Aquest any, Torrons Vicens juntament amb el xef Albert Adrià presentarà noves varietats de torró: amb vi, de xocolate amb xurros, de mel i llimó, de pipes de carabassa i xocolate blanc i de poma caramel·litzada amb praliné. Torrons Fèlix, Torrons Roig i Torrons Lluch també oferiran les seues innovacions.

Un dels principals atractius de la fira és l’Aula del Gust, en la qual cuiners i pastissers duran a terme demostracions. Entre els presents hi haurà Joel Castanyé, xef amb una estrella Michelin a La Boscana de Bellvís; el mediàtic Marc Ribas, i la jove promesa David Gil. Així mateix, a l’Aula del Tast hi haurà també tastos i degustacions. La consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, inaugurarà el certamen avui al migdia.