Mor un home en una col·lisió múltiple a l’A-2 a l’altura d’Alcoletge

Un veí de Lleida de 31 anys que conduïa una camioneta i va xocar contra dos camions || La via va estar tallada quatre hores i es va desviar el trànsit per l’Ll-11

Un veí de Lleida ciutat de 31 anys, J.R.R.C., va morir ahir en un accident múltiple entre tres vehicles a l’A-2 al seu pas per Alcoletge. Segons va informar el Servei Català de Trànsit, el sinistre es va produir quan passaven pocs minuts de les dos del migdia. Per causes que es desconeixen i que s’investiguen, dos camions i una camioneta van col·lidir a l’altura del quilòmetre 469 de l’A-2 en direcció a Lleida. A conseqüència del xoc, el conductor d’aquesta última va morir a l’acte.

Fins al lloc dels fets es van desplaçar quatre dotacions dels Bombers, dos ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques i sis patrulles dels Mossos d’Esquadra. El sinistre va obligar a tallar els dos carrils de l’autovia en direcció a Lleida durant més de quatre hores, la qual cosa va provocar retencions i va obligar a desviar el trànsit per l’Ll-11.



Un ferit al bolcar un cotxe a Guixers i un altre, al col·lidir el seu vehicle contra una vaca a la Val d’Aran

Amb aquesta ja són 32 les persones que han mort a les carreteres de Ponent enguany, set més que durant el mateix període del 2016.

D’altra banda, una persona va resultar ferida de gravetat ahir en un accident al Solsonès. Segons van informar els Bombers, el sinistre es va produir a les 10.45 hores a la carretera que uneix Guixers i Gósol, a la zona de Cal Filipó, quan un turisme va bolcar per causes que es desconeixen. Una persona va resultar ferida amb una possible fractura de braç. El SEM va activar un helicòpter i els Bombers quatre dotacions. Una altra persona va resultar ferida dijous a la nit a Naut Aran quan el seu cotxe va col·lidir contra una vaca al nucli de Gessa. El contratemps es va produir després de les deu de la nit a l’altura del quilòmetre 32 de la carretera C-28. Un home de 39 anys va ser evacuat amb contusions a l’hospital de Vielha.