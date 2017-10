Ribera d’Urgellet apuja un

A causa del dèficit a les arques municipals per la gestió d’aquest servei || El consistori valora la possibilitat de privatitzar-lo

L’ajuntament de Ribera d’Urgellet ha aprovat la modificació de l’ordenança fiscal que regula el subministrament de l’aigua potable, que suposa un increment del 35% del preu per metre cúbic de consum (fins ara era de 0,30 euros i passa a ser de 0,40). La pujada ve motivada, segons el consistori, per la greu situació de dèficit que han viscut els últims anys les arques municipals a causa de la gestió de l’aigua potable. El municipi va tancar l’any 2015 amb pèrdues per valor de 20.000 euros derivats d’aquest servei, una xifra per sobre dels 14.200 euros negatius del 2014. La