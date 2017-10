Mor un motorista en un accident a Peramola

Actualitzada 09/10/2017 a les 08:57

Al xocar amb dos cotxes a la C-14 i l’acompanyant, evacuada a l’Arnau

© L'acompanyant va ser evacuada a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida, a la imatge. SEGRE

Un motorista de 40 anys va morir aquest diumenge a la tarda en un accident múltiple a la carretera C-14 a Peramola en el qual l’acompanyanta va resultar ferida menys greu. Segons va informar el Servei Català de Trànsit, els fets van tenir lloc quan passaven pocs minuts de dos quarts de set de la tarda. Per causes que es desconeixen i que s’investiguen, a l’altura del quilòmetre 147 es va produir una col·lisió frontal en la qual es van veure implicats dos turismes i una motocicleta. A causa del fort xoc, el conductor d’aquesta última va morir en l’acte. La dona que viatjava amb ell, també d’uns 40 anys, va patir ferides i va haver de ser evacuada a l’hospital Arnau de Vilanova. Fins al lloc dels fets es van desplaçar dos ambulàncies i l’helicòpter del SEM, una dotació dels bombers i sis patrulles dels Mossos d’Esquadra. Els agents de la policia autonòmica van tallar la carretera al trànsit per facilitar el treball dels serveis d’emergències.



Amb aquest són ja dotze els motoristes morts des del gener en carreteres de les comarques lleidatanes, gairebé el doble que els registrats durant el mateix període de l’any passat. Representen una tercera part dels motoristes morts en el conjunt de Catalunya, 36, tres aquest cap de setmana. D’altra banda, un accident entre dos cotxes i un camió a un quilòmetre de la boca nord del túnel de Vielha es va saldar amb un balanç inicial de dos ferits i va obligar a tallar la carretera N-230 al trànsit durant una hora, la qual cosa va provocar importants retencions. Els fets van ocórrer poc abans de les nou de la nit a l’altura del quilòmetre 157 i els ferits van ser evacuats a l’hospital de Vielha. D’altra banda, dos persones més van patir ferides en un xoc frontal que va tenir lloc a primera hora del matí a l’L-310 a Guissona i un altre motorista va quedar ferit en un accident a Sort.