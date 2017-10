Tàrrega tindrà una àrea de servei per a autocaravanes

Podria entrar en funcionament la pròxima primavera

L’ajuntament de Tàrrega ha aprovat el projecte de construcció d’una àrea de servei per a autocaravanes, que s’habilitarà en un solar municipal d’uns 1.200 metres quadrats ubicat entre la comissaria dels Mossos i el Casal Cívic. El recinte tindrà capacitat per a onze vehicles, amb accés d’entrada i sortida des del carrer de Joan Tous. Fonts municipals van assegurar ahir que “l’emplaçament reuneix les característiques idònies per a aquesta modalitat de turisme en auge”. Es tracta d’un emplaçament pròxim a la carretera C-14 i ben comunicat a peu amb el centre urbà.L’ajuntament preveu treureEl recinte tindrà capacitat d’onze places, amb