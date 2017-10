La PAH ajorna desallotjar una família de Balaguer

La plataforma mediarà entre l’ajuntament i el banc || Al pis viu una mare i el fill de vint-i-cinc anys malalt de lupus

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de la Noguera va aconseguir ahir frenar el desallotjament d’un fill i la seua mare a Balaguer, que viuen al número 21 de la carretera de Camarasa i que havien d’abandonar l’habitatge aquesta setmana, tot i que, amb la mediació de representants de la PAH i després de mantenir converses amb l’ajuntament i el banc Mare Nostrum, propietari del pis, han aconseguit ajornar-lo dos mesos. La portaveu de la plataforma a la comarca, Noemí Ros, va explicar ahir que el jove, de 25 anys, està malalt de lupus i “no pot treballar i no té ingressos”, i que la mare “treballa deu hores a la setmana” i “cobra 210 euros al mes”. Ros va apuntar que pròximament la PAH mediarà amb els responsables de la regidoria de Serveis Socials i Habitatge i de l’entitat bancària propietària de la vivenda per arribar a un acord de lloguer social. D’altra banda, la PAH de Fraga es va concentrar ahir a les portes dels jutjats de la capital del Baix Cinca mentre se celebrava una vista per desallotjament sol·licitada per la mateixa entitat bancària contra un matrimoni fragatí. La plataforma va alertar ahir que hi ha dos desallotjaments de persones en situació de vulnerabilitat i amb malalties cròniques programats per a les properes setmanes a la localitat. En aquest sentit, ja han presentat una petició de moratòria per a un d’aquests casos.