Neguen haver prostituït dones i haver traficat amb drogues a l’Alt Urgell

Comença el judici a l’Audiència i Fiscalia demana penes de deu anys per als set acusats

Els set acusats de prostituir dones, traficar amb drogues i formar part d’una xarxa criminal a l’Alt Urgell van negar ahir tots els delictes dels quals els acusa la Fiscalia, que demana per a cada un una condemna de deu anys de presó. Tots van ser detinguts el setembre del 2015, en una operació policial que va tenir com a epicentre el Club Venus, ubicat en un xalet del polígon industrial de Montferrer. Els acusats són la parella que el regentava, el propietari de l’habitatge, el cambrer del local, la persona que s’encarregava del manteniment de la casa, un taxista de la Seu d’Urgell i la persona que presumptament els facilitava les drogues.

La parella que regentava el Club Venus va assegurar que les dones treballen voluntàriament, que només les controlaven perquè no els passés res i que, per cada servei, es quedaven el 40% en concepte de lloguer. Quant a la droga, van afirmar que era per a autoconsum i no per vendre-la als clients. El fiscal els va preguntar pel micròfon que hi havia a l’habitació de les dones, però només van admetre que “no funcionava”. Al seu torn, el propietari del xalet va negar qualsevol mena de relació amb el club, mentre que el taxista va assegurar que “em trucaven per acompanyar les noies, perquè el local és lluny de la Seu d’Urgell”. El judici continuarà avui i demà.