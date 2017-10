Cervera busca gestor per a la piscina a l’assumir-la el 2016

Dos empreses s’interessen per administrar l’equipament || Intervinguda a l’acumular pèrdues de més de 100.000 euros

La Paeria de Cervera traurà de nou a concurs la gestió de la piscina coberta municipal, després del procés de sanejament que s’ha portat a terme en aquest equipament després que el consistori intervingués el 2016 l’empresa concessionària per garantir-ne la viabilitat, ja que acumulava pèrdues de més de 100.000 euros. Segons va explicar el responsable polític de les instal·lacions municipals, com ara la piscina, Josep Ortiz, després de la intervenció, la Paeria es va donar un termini de dos anys per sanejar l’equipament i prendre una decisió sobre el seu futur. Fins al moment, dos empreses s’han interessat per