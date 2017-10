El Lleida, amb la senyera

Intentarà jugar diumenge a Alcoi amb la samarreta que ja li han prohibit utilitzar en dos ocasions || Mousa diu que als catalans “anem on anem, ens posen el dit a l’ull”

© La plantilla del Lleida va posar ahir, per a la foto oficial, amb l’equipació de la senyera, una de les quatre que té com a oficials.

El Lleida va lluir ahir la samarreta amb els colors de la senyera. Va ser una de les fotografies oficials que el club es va fer ahir amb les quatre equipacions: la blava, la groga, la morada i la senyera. El Lleida, segons va explicar el president, Albert Esteve, té intenció d’utilitzar-la aquest diumenge al camp de l’Alcoià, després que la Federació Espanyola de Futbol l’hi prohibís en els partits davant de l’At. Saguntí, al Camp d’Esports, i al camp de l’Ontinyent. “És una equipació alternatiu més. Ja hem enviat fa dies a l’Espanyola quins són els equipaments, com ens van demanar, i viatjarem amb aquesta equipació.”

Esteve es va reunir ahir amb el coordinador dels Mossos d’Esquadra per planificar el viatge a Alcoi. “El protocol habitual és que comuniquem el pla de viatge als Mossos d’Esquadra i ells el traslladen a Policia i Guàrdia Civil. Aquest dimecres ens diran si continua tot igual o hi ha algun canvi en el protocol”. El que també està estudiant el club, en previsió de possibles tensions, és que l’equip no dormi dissabte a Alcoi i ho faci en una localitat propera.

En qualsevol cas, Esteve no creu que hi hagi cap problema aquest diumenge. “La relació amb l’Alcoià és extraordinària, com ho és amb tots els clubs, però en aquest cas, a més, tinc una excel·lent relació amb el gerent. Hem parlat amb ells per al tema del desplaçament d’aficionats, els preus de les entrades... el que és habitual abans de cada partit fora de casa. Nosaltres volem normalitat i no esperem cap altra cosa”, va afegir. La plantilla, per la seua banda, assegura que s’està abstraient de tota la situació política que es viu al país.

En aquest sentit, Mousa va explicar que no espera una especial tensió diumenge per aquesta situació, en un camp que considera difícil i va afegir que als catalans, habitualment sempre se’ls rep a tot arreu amb certa hostilitat.

“És igual la situació actual. Anem a una guerra com cada vegada que es juga allà. Cada partit és una batalla amb els jugadors i amb la grada” i va afegir que “als catalans, anem on anem, sempre ens posen el dit a l’ull, així que tranquils” i va assegurar que “ens aïllem de la gent de fora”.

Eneko Satrustegi, per la seua banda, va dir que “sempre es noten diferències. Jo vinc del nord i m’ha tocat jugar al sud i noto les discrepàncies. S’ha d’estar tranquil i quan comença a rodar la pilota ja només et concentres en això”.

“Farem el que ens digui la Federació Catalana”

Albert Esteve va dir sobre el futur de la competició, en funció del nou marc que pugui quedar en les relacions entre Catalunya i Espanya, que el club farà “el que digui la Federació Catalana de Futbol”, i va afegir que “ara pertanyem a la Federació Espanyola, integrats a la territorial Catalana. Serà l’FCF la que la que defineixi què hem de fer. En funció del que passi, serà qui ens comuniqui el que s’ha de fer i no tenim cap altra opció que seguir-ne les directrius. Hi ha molts escenaris possibles, però fins que el definitiu no arribi... S’had’ esperar”.