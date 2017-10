Investiguen per incitació a l’odi un col·legi de la Seu

El jutge veu indicis que el fill d’una guàrdia civil hauria patit “humiliacions i agressions” || Cita el director i dos docents

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció 1 de la Seu d’Urgell ha obert una investigació per un presumpte delicte d’incitació a l’odi contra el director i dos professors del col·legi Mossèn Albert Vives de la capital de l’Alt Urgell, després que diverses famílies denunciessin humiliacions al fill d’una agent de la Guàrdia Civil arran de l’1 d’octubre, com ja va informar SEGRE la setmana passada. El jutge assegura a les diligències que “podria ser que diversos professors i el director incitessin de manera directa els alumnes, d’edats molt primerenques i, en conseqüència, mal·leables per part de qui té un