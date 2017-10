L’acusat de l’atropellament mortal de dos ciclistes afirma que es va adormir

Un jove d’Aitona que va ser jutjat ahir per haver causat la mort de les dos víctimes, veïns de Seròs || S’enfronta a penes que van dels set als quinze anys de presó

Over Sarango, el jove d’Aitona de 25 anys que el matí del 6 de setembre del 2015 va atropellar mortalment dos ciclistes i en va ferir dos més del Club Ciclista Seròs, va admetre ahir davant la titular del jutjat penal 1 de Lleida que va estar tota la nit de festa “i vaig fer dos cubates”. De l’atropellament, va assegurar que “em vaig adormir i no vaig veure què va passar”. Va reconèixer que va haver de sortir per la porta del copilot perquè la seua havia quedat bloquejada per la barrera de seguretat després d’envair el carril contrari i atropellar els ciclistes. “Un em va seguir i m’insultava. Em vaig ocultar al camp i, després, me’n vaig anar a casa.” Ho va declarar a pesar que instants abans havia assegurat que s’acollia al dret a no declarar. Està acusat d’un delicte contra la seguretat en el trànsit per conduir sota els efectes de l’alcohol en concurs amb dos delictes d’homicidi i dos de lesions per imprudència greu i un delicte d’omissió del deure de socors. Fiscalia va demanar una condemna de set anys, mentre que les acusacions particulars i la popular (ajuntament de Seròs i Club Ciclista Seròs) l’eleven fins als quinze. Els dos supervivents van explicar que no van veure el conductor després de l’accident. “Vaig veure com el cotxe envaïa el sentit contrari i venia cap a nosaltres. Només vaig poder xisclar. Vaig volar pels aires”, va explicar un d’ells visiblement emocionat. Els dos ocupants del vehicle que els van socórrer van assegurar que “també vam anar al cotxe al creure que el conductor podia estar ferit, però no hi havia ningú”. Sarango, després d’amagar-se, se’n va anar a casa. Els Mossos el van sotmetre al test d’alcohol, que va donar 0,65 mg/l. Ja a la comissaria, va tornar a donar 0,64 i 0,68 mg/l. Als agents els va sorprendre “la fredor”. L’atestat va determinar que circulava a més velocitat de la permesa i no va frenar abans de l’impacte.

Les parts sí que van acordar la indemnització per als familiars de les víctimes i els supervivents. La companyia d’assegurances del cotxe, propietat del pare, que es va asseure al banc perquè ell era el titular de la pòlissa, pagarà un total de 436.473 euros, concretament, dels quals prop de 200.000 euros són per a cada una de les famílies directes de les víctimes i uns altres 36.000 euros i 18.000 euros, per als dos ferits. El judici, que va durar més de cinc hores, va quedar vist per a sentència.