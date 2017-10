La Guàrdia Civil declina fer valoracions sobre la pintada d’Alcarràs

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La Guàrdia Civil va declinar ahir fer declaracions sobre l’acta policial que la Urbana d’Alcarràs va aixecar dilluns atribuint als seus agents una pintada contra Puigdemont en gallec a l’L-800 (vegeu SEGRE d’ahir). “No confirmarem ni desmentirem aquests fets. Nosaltres no hem rebut cap denúncia de l’alcalde d’Alcarràs, de manera que no entrarem a fer valoracions”, va assenyalar un portaveu. En un tuit al compte oficial del cos, va assenyalar (en resposta a una crítica) que “dir que ha fet una pintada qualsevol que aparqui al costat d’aquesta és tan injust com acusar d’insultar al tot el que fregui el