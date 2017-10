Llum verda al conveni per dissenyar i sufragar el primer camp del golf d'Aran a Bossòst

Entre consistori, mecenes i l’empresa que el va projectar, mentre es negocia amb els amos de finques

Una mecenes vinculada al sector empresarial i a aquest esport



Pilar Tuneu de Rottier pertany a una família amb una important trajectòria empresarial a Barcelona. Està jubilada, i tant el seu marit, ja difunt, com ella estaven molt vinculats al golf. Ella és una seguidora d’aquest esport. A més, té la segona residència a Aran, de manera que recolza aquest projecte per a la Val i estaria disposada a finançar-lo. A més, també estaria negociant les aportacions d’altres inversors també relacionats amb la vall. El pla de viabilitat del golf de Bossòst preveu que cada any es registrin unes 5.000 sortides al camp en la modalitat de pay & play, vint tornejos a l’any amb uns quaranta jugadors per torneig, la qual cosa comportaria unes 800 sortides a l’any. Comptaria, almenys, amb uns seixanta abonats que farien unes 2.100 visites anuals, que són el que va tenir Salardú. En total, el camp comptaria amb 7.900 sortides a l’any. Al seu torn, la Federació Catalana aplaudeix la iniciativa de crear un camp de golf al Baish Aran.

L’ajuntament de Bossòst, l’empresa d’enginyeria Green Project i la impulsora del projecte Pilar Tuneu de Rottier firmaran avui el conveni que permetrà desenvolupar l’escola i el camp de golf en aquest municipi del Baish Aran. El complex tindrà 25 hectàrees i 9 forats, al principi, amb la previsió d’ampliar- los a 18. Es tracta d’una iniciativa per a la dinamització econòmica, lúdica i esportiva de la Val, sobretot després que el pitch&putt de Salardú quedés inutilitzat per l’avinguda de la Garona del 2013, de manera que el de Bossòst es convertirà en el primer camp de golf d’Aran i el quart de Lleida amb el de Raimat, el Solsonès i l’Alt Urgell. A més, evitarà desplaçaments als camps del sud de França, com per exemple el de Luchon. Queda exclosa qualsevol operació de tipus immobiliari, segons va explicar l’alcalde de la població, Amador Marqués.La inversió prevista oscil·la entre els 500.000 i 700.000 euros aportats per mecenes i inversors vinculats a la vall. Val a recordar que serà al costat de les instal· lacions esportives de la localitat que els usuaris del golf podran utilitzar. L’ajuntament va aprovar al ple del mes passat el model de contracte amb els més de setanta propietaris de les petites finques de la zona dels prats de Lana, que és on s’ubicarà el complex. Segons Marqués, es tracta d’una cessió de terrenys al consistori (que és el que vehicula el projecte) per un termini de trenta anys en règim de lloguer que abonarà l’empresa a la qual s’adjudiqui l’explotació del recinte una vegada es posi en marxa. L’alcalde va indicar que ja es negocia amb cadascun dels veïns i “la sensació que tenim és de suport a la iniciativa”, va assegurar. L’enginyeria Green Project serà l’encarregada d’elaborar els projectes de viabilitat, urbanístics i de disseny. Per la seua part, el consistori pagarà l’estudi topogràfic que ja està en marxa.