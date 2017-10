Suport lleidatà a Barcelona i a través de pantalles gegants

La compareixença de Carles Puigdemont també va ser seguida en directe per centenars de lleidatans a l’exterior del Parlament i a través de pantalles gegants instal·lades en diferents equipaments de Ponent. L’ANC va noliejar diversos autocars des de Lleida ciutat, Mollerussa, les Borges Blanques i Tàrrega fins a Barcelona per unir-se a la concentració convocada per l’entitat civil al passeig Lluís Companys. A la pantalla gegant habilitada al Rectorat de la UdL es van concentrar més de tres-centes persones, majoritàriament estudiants, que van viure amb emoció i nerviosisme el discurs. L’eufòria es va desencadenar quan Puigdemont va anunciar que assumiria el resultat de l’1-O, però es va convertir en decepció quan va proposar, només uns segons més tard, suspendre els efectes de la independència per obrir una via al diàleg.

També l’Orfeó Lleidatà i l’Ateneu la Baula van instal·lar pantalles gegants a la capital. En totes dos retransmissions, van assistir-hi ciutadans i representants polítics de forces independentistes.