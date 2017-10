Desenes d'ajuntaments han obert les seues portes a Lleida

Actualitzada 12/10/2017 a les 13:10

Desenes d’ajuntaments de Lleida governats pel PDeCAT i ERC, així com també el de Soriguera, on governa la CUP, han obert les seues portes aquest matí, malgrat ser jornada festiva en tot l’Estat a l’ésser el 12 d’octubre el dia de la Festa Nacional espanyola. Un exemple d’això ha estat l’alcalde de Balaguer, d’ERC, que ha acudit|anat al seu despatx. També l’alcalde i els membres de l’equip de govern de La Fuliola atendran al públic fins les 15.00 hores. En aquest municipi també s’ha celebrat el mercat setmanal, encara que amb menys parades, i han obert alguns comerços. A Bellpuig, han anat al consistori a treballar set empleats, mentre que a Tàrrega l’ajuntament romandrà tancat. El 12 d’octubre és dia d’obertura comercial autoritzada a la capital de l’Urgell i encara que les grans superfícies no han obert les seues portes al públic, sí que ho han fet una quinzena de botigues|tendes del centre.

En Lleida ciutat, edils dels tres grups independentistes - PDeCAT, ERC i la Crida CUP- així com els del Comú, que també advoca per un procés contiuyente a Catalunya, han anat als seus despatxos.