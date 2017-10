L’empresa Payper de Lleida compra quatre parcel·les industrials del polígon de Bell-lloc

La firma lleidatana, líder mundial en línies d’envasament en sacs, preveu expandir la producció a les Vinyes del Mig || L’Incasòl i el consistori han impulsat la comercialització de 14 finques en 11,5 ha

La firma lleidatana Payper, dedicada al disseny i fabricació d’equips per a la pesada, ensacament i paletitzat, ha iniciat els tràmits per expandir la seua producció al polígon industrial de les Vinyes del Mig de Bell-lloc. L’empresa, amb seu actual al polígon del Segre de Lleida, és una de les que han presentat ofertes a l’Institut Català del Sòl (Incasòl) per adquirir quatre de les 14 parcel·les a la venda d’aquesta àrea industrial del Pla d’Urgell (uns 30.000 metres quadrats), després de l’impuls de l’empresa pública i el consistori per comercialitzar 11,5 hectàrees de sòl industrial. El gerent de la