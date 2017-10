Les Borges aborda el teatre previst fa deu anys, que costarà 1,7 milions

Licita el projecte per a 360 butaques convertible en auditori i sala de ball

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’ajuntament de les Borges Blanques ha licitat la redacció del projecte executiu per a la construcció del teatre municipal, una obra aparcada fa més de deu anys per la crisi econòmica i que el consistori ha recuperat al considerar necessari un espai específic, ja que ara ha de celebrar actes culturals als pavellons. Les empreses interessades tenen un termini de quaranta-cinc dies per presentar ofertes. El teatre estarà ubicat al carrer Borges del Camp, en un solar de 1.460 metres quadrats. Haurà de tenir una capacitat aproximada per a 360 seients i flexibilitat per funcionar com a auditori i sala