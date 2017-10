Agramunt inverteix 350.000 € en la nova potabilitzadora

Al pressupost del 2018 inclourà una partida per a la primera fase del projecte || Per posar fi al problema de la terbolesa

L’ajuntament d’Agramunt treballa en la redacció del projecte de construcció de la nova potabilitzadora del municipi, que permetrà posar fi als continus problemes d’aigua que té el municipi. L’alcalde, Bernat Solé, va confirmar ahir que als pressupostos del 2018 destinaran una primera partida de 350.000 euros per portar a terme la primera fase del projecte, que costarà un milió d’euros i que preveu també renovar bona part de la xarxa de distribució de l’aigua fins als nuclis agregats i tapar els dipòsits.

Pel que fa als problemes de terbolesa i pudor en l’aigua de boca, Solé va explicar que són casos puntuals a causa del canvi de captació arran del tancament del canal d’Urgell, que obliga a proveir-se del dipòsit de Mafet, on l’aigua està embassada a l’espera de ser utilitzada.

L’alcalde va indicar que l’empresa concessionària CASSA assegura que les anàlisis són correctes, però per precaució recomanen no beure aigua de l’aixeta en cas que surti tèrbola. Amb tot, Solé va dir que “en els últims dies s’ha anat normalitzant el problema” que va descriure com a “petits brots”. S’ha de recordar que la setmana passada el consistori va enviar un ban informant que “en alguns punts del municipi s’observava terbolesa a l’aigua de boca”, per la qual cosa recomanava no utilitzar la xarxa pública.