Ferit crític un motorista després de tenir un accident a Torà

Evacuat en helicòpter a l’hospital Parc Taulí de Sabadell

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Un motorista va ser evacuat en estat crític ahir a la tarda després de tenir un accident al nucli de Sant Serni, a Torà. El sinistre es va produir a les 17.43 hores i fins al lloc van anar Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esquadra i un helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Per causes que es desconeixen, el motorista va patir una sortida de via. L’accidentat va ser evacuat en helicòpter a l’hospital Parc Taulí de Sabadell i el seu pronòstic era crític.Les carreteres lleidatanes van registrar ahir uns altres dos accidents de moto. El primer, a les 12.28