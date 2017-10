L’Alta Ribagorça amplia la seu del consell

El ple del consell de l’Alta Ribagorça va aprovar per unanimitat aquest dimecres el projecte d’ampliació i reforma de la seu de l’ens comarcal, una actuació que compta amb una inversió de 180.000 euros i finançada pel departament de Governació, la Diputació i fons del consell. El president, Josep Lluís Farrero, va explicar que els treballs tenen com a objectiu millorar l’accessibilitat i eliminar les barreres arquitectòniques amb la instal·lació d’un ascensor i un bany adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. El projecte preveu també la creació de quatre despatxos per als serveis socials i una sala de reunions, a més del trasllat de l’oficina de turisme, que ara se situarà a la planta baixa i comptarà amb un accés a peu de carrer. Farrero va apuntar que la intenció és portar a terme aquestes obres al llarg de l’any que ve.