El Govern central crea un segon jutjat de Família a Lleida per combatre el col·lapse

El Consell de Ministres ho va aprovar ahir, després de la insistent reclamació de la Generalitat || L’any passat es van tramitar 2.470 procediments, amb un augment gradual des del 2011, quan van ser 1.542

El Consell de Ministres va aprovar ahir la creació de 93 jutjats per adequar la planta judicial a les necessitats existents per la sobrecàrrega de treball. Un és el jutjat de primera instància número 9 de Lleida, que serà el segon especialitzat en Família. Aquest jutjat havia estat llargament sol·licitat tant per la Generalitat com pel president de l’Audiència de Lleida, Francesc Segura, i el jutge degà, Eduardo Enrech.L’únic que hi havia fins ara en aquesta jurisdicció a Lleida va assolir l’any passat els 2.470 procediments, 320 més que el 2015, amb un augment gradual des del 2011, quan van