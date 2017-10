Firauto de Balaguer obre amb m

Un total de 22 expositors mostraran les millors marques

Un total de vint-i-dos expositors exposaran els dos-cents vint vehicles d’ocasió que participen aquest any en una nova edició de Firauto de Balaguer, que avui obre les portes al pavelló d’Inpacsa. Firauto compta amb 4.500 metres quadrats d’exposició dins del pavelló i gairebé 2.000 més a l’exterior. Un dels referents d’aquesta fira, el Mercat de la Ganga, mostrarà vehicles de menys de 6.000 euros que estaran situats davant del pavelló. També hi haurà representats altres sectors, com ara els remolcs i la maquinària industrial, complements automobilístics i, com a novetat d’aquesta edició, la retolació de cotxes.

Dins del marc de la fira, hi haurà també activitats paral·leles amb l’objectiu d’atreure diferents sectors de públic. D’aquesta manera, hi haurà un circuit inflable de minimotos, un circuit de slot i l’exhibició del Show Marcel, de Marcel Justribó, expilot de trial.

El director dels serveis territorials d’Empresa a Lleida, Ramon Alturo, serà avui l’encarregat d’obrir el certamen. Demà, hi ha prevista una concentració de vehicles antics i clàssics.