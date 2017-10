Plaques fotovoltaiques per al proveïment de Mas Blanch

Primer celler a treballar al 100% amb energia solar || Amb l’excedent, els visitants podran carregar els vehicles elèctrics

El celler Mas Blanch i Jové ha instal·lat recentment un parc fotovoltaic per cobrir més del 99% les seues necessitats energètiques i ha invertit aproximadament 200.000 euros en aquesta iniciativa pionera. A partir de la setmana que ve, l’energia que consumeixen les instal·lacions s’obtindrà de les cent deu plaques solars de 260 watts, amb quaranta-vuit bateries de 2.500 watts, que produiran i emmagatzemaran tota l’electricitat necessària per elaborar les 55.000 botelles anuals de vi que produeixen, segons van informar ahir fonts del celler. A més, des de l’empresa, calculen que hi haurà un excedent important d’energia, que oferiran de forma gratuïta als visitants que disposin de vehicle elèctric, que podran carregar-lo de manera gratuïta. Mas Blanch i Jové, que té la seu a la Pobla de Cérvoles, es converteix així en el primer celler de Catalunya a proveir-se gairebé al 100% d’energia solar per ser sostenible. Aquesta intervenció s’emmarca en la línia d’actuacions de l’empresa per a la protecció del medi ambient.

Val a recordar que l’empresa va celebrar la setmana passada la tercera verema col·laborativa del vi solidari que elaborarà juntament amb altres cellers lleidatans.