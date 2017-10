Dos ferits per culpa d’una explosió de gas butà en un pis de Balaguer

Un home i una dona, que van patir cremades lleus al seu domicili del carrer Girona || Ells mateixos van apagar l’incendi, que s’havia originat a la cuina

Un home i una dona veïns de Balaguer van resultar ferits ahir com a conseqüència d’una explosió per acumulació de gas butà al domicili. Els dos van patir cremades lleus i van aconseguir apagar l’incendi, que es va originar a la cuina. Segons van informar els Bombers de la Generalitat, els fets es van produir minuts abans de les dotze del migdia en el número 11 del carrer Girona, quan per causes que es desconeixen hi va haver una explosió per acumulació de gas butà al tercer pis. Els Bombers van activar tres dotacions, que es van desplaçar al lloc.