Tàrrega estudia el reciclatge a destí per reduir residus

Amb l’objectiu d’augmentar la separació d’escombraries fins al 50% || La Fira del Medi Ambient aposta per la gastronomia

L’ajuntament de Tàrrega estudia implantar el sistema de reciclatge a destí mitjançant plantes de selecció de residus. L’alcaldessa, Rosa Maria Perelló, i el president del consell de l’Urgell, Salvador Bonjoch, van explicar ahir que la comarca té un percentatge de reciclatge del 38%, “una xifra per sota de la mitjana catalana, que hem de millorar”, atès que la UE exigeix que l’any 2020 sigui del 50%. Perelló va indicar que hi ha diferents propostes sobre la taula per solucionar el problema, però va destacar el reciclatge a destí, que es porta a terme a Alemanya. Entre els avantatges, va remarcar que “el percentatge de reciclatge és molt elevat, millora el paisatge urbà i estalvia feina a les llars”. Aquestes declaracions van tenir lloc en la inauguració de la 18a edició de la Fira del Medi Ambient de Tàrrega, que se celebra aquest cap de setmana amb uns vuitanta expositors i un extens programa d’activitats de sensibilització i tallers especialitzats.

En aquesta ocasió, el certamen aposta per la gastronomia de proximitat amb l’estrena de l’Espai ECOTAST, en el qual s’ofereixen maridatges i degustacions de cuina saludable amb productes ecològics i de proximitat de mans de reconeguts cuiners del territori, com ara Genís Costa, del restaurant Níam, i Albert Marimon, de La Cava.