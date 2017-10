Un mort i dos ferits en un accident a l'N-230 a Pont de Montanyana

Actualitzada 16/10/2017 a les 17:07

El turisme en què viatjaven ha sortit de la via i ha xocat contra una arqueta de formigó

© El cotxe en què viatjaven la persona morta i els dos ferits ha sortit de la via i ha xocat contra una arqueta. Bomberos Ribagoza

Una persona ha mort i altres dos han resultat ferides aquest dilluns en un accident de trànsit al tram aragonès de l'N-230, a Pont de Montanyana (Osca).



L'accident s'ha produït per causes que s'investiguen cap a les 13.50 hores, quan el vehicle en què viatjaven les víctimes ha sortit de la via al punt quilomètric 92 i ha xocat contra una arqueta de formigó.



Els dos ferits han estat traslladats a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.