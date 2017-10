Cervera obre el procés per canviar el nom d’un carrer

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La Paeria de Cervera obrirà un procés participatiu per canviar el nom del carrer Duque de Ahumada, fundador de la Guàrdia Civil. La decisió es va aprovar en ple del 9 d’octubre passat. L’alcalde, Ramon Royes, va explicar ahir que veïns i entitats podran presentar les seues propostes entre el 23 d’octubre i el 6 de novembre dipositant un formulari en unes urnes a la Paeria, a la biblioteca i al Museu, així com via online. Un jurat escollirà cinc noms el dia 8 de novembre, i entre el 13 i el 18 les persones empadronades a Cervera majors de