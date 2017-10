Descarten reintroduir el llop al Pirineu català

Sindicats agraris ja van mostrar la seua oposició a la iniciativa || Tècnics de Piroslife analitzen la gestió de l’ós a Itàlia

La Generalitat descarta reintroduir el llop al Pirineu, segons van explicar ahir fonts del departament de Territori, que van apuntar que de moment no tenen sobre la taula cap projecte per a la reintroducció després de les queixes d’agricultors i ramaders davant de la possibilitat d’una nova espècie de fauna salvatge a Catalunya. Territori assegura que no hi ha una població fixa d’aquesta espècie, encara que en algunes ocasions s’ha detectat algun exemplar, que vindria des d’Itàlia o França i que sempre arriba sol i acaba marxant. Al costat de sindicats agraris, el síndic d’Aran, Carlos Barrera, es va oposar