El Segarra-Garrigues denuncia que la gestió de les zepes “ha fracassat” i hi ha menys aus

Avisen de la recessió de les poblacions protegides i demanen desencallar un pla pilot per compatibilitzar el regadiu || Les pollicades de sisó han caigut des del 2009 i n’hi va haver de 7 a 11 el 2016

La comunitat de regants del Segarra-Garrigues va denunciar ahir el que considera una “mala gestió” i el “fracàs” de les polítiques actives de preservació de les espècies d’aus protegides en els secans de Lleida sota la figura de la zona especial de protecció de les aus. Més de 40.000 hectàrees de la zona regable del canal estan sota aquesta protecció i la Generalitat tutela projectes per preservar i impulsar la població d’aus com el sisó, la ganga o la xurra, sota amenaça de la Unió Europea de no tancar degudament el litigi iniciat fa més de quinze anys per entitats