Mor una dona i el seu marit i el seu fill estan crítics en un nou accident a la carretera N-230

El vehicle va sortir de la via ahir al migdia al Pont de Montanyana i va xocar contra una claveguera de formigó || Indignació entre alcaldes i veïns, que exigeixen millores en aquesta polèmica via

La polèmica carretera N-230 va tornar a segar ahir una vida davant de la indignació d’alcaldes i veïns de la zona, que exigeixen mesures contra la sinistralitat. Una dona de 65 anys va morir al sortir de la via el vehicle en el qual viatjava amb el seu marit i el seu fill al seu pas pel Pont de Montanyana. Segons van informar els serveis d’emergències, l’accident va tenir lloc cap a dos quarts de tres del migdia en el punt quilomètric 93 de l’N-230, que comunica Lleida amb la Val d’Aran. Per causes que es desconeixen i que s’investiguen,