Demanaran fins a 51 anys de presó al caçador que va matar els dos rurals

Les famílies de les víctimes li atribueixen dos assassinats i un atemptat a l’autoritat pel doble crim d’Aspa || Consideren que va actuar amb acarnissament

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’acusació particular demanarà fins a 51 anys de presó per a Ismael Rodríguez Clemente, el caçador que va confessar haver matat a trets dos agents rurals el passat 21 de gener en un vedat de caça a Aspa. Les famílies de les víctimes, Xavier Ribes i David Iglesias, li atribueixen dos delictes d’assassinat, un delicte d’atemptat contra l’autoritat, un altre de tinença il·lícita d’armes i un delicte contra la flora i la fauna. Així ho va explicar ahir l’advocat de l’acusació particular, Pau Simarro, abans que demà se celebri al jutjat d’Instrucció 4 de Lleida, que dirigeix la investigació, la